NYT: Влада рф вивезла з Херсону до росії дитячий будинок, що є воєнним злочином. Зникли 46 дітей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну російські посадовці вивезли з тоді ще окупованого Херсону 46 дітей з Будинку дитини. Ці діти опинилися в росії, про їхнє місцезнаходження досі нічого не відомо.
Про це пише The New York Times.
В Будинку дитини були немовлята й діти до 5 років. Деякі з них мали серйозні вади, наприклад церебральний параліч. Діти не були сиротами, у деяких з їхніх батьків були обмежені права, а частина дітей була вилучена з неблагополучних родин або покинута. Ними опікувався персонал дитячого будинку.
Дітей ховали у підвалі будинку, потім у сховищі, а потім у підвалі церкви Голгофа. Росіяни знайшли їх 25 квітня 2022 року. Під час окупації Херсона дітей тримали в Будинку Дитини. Керівництво схиляли до співпраці, а до дітей приїздили відомі пропагандисти, такі як Антон Красовський, та депутати от «Єдиної росії». Директорка закладу Олена Корнієнко та одна з виховательок Наталя Лукіна відмовилися співпрацювати і отримувати російський паспорт та звільнилися із закладу. Зрештою росіяни перевезли дітей майже за 300 км від дому в росію, а весь процес зняли для своїх пропагандистських роликів.
Журналісти потім почали знаходити фото цих херсонських дітей у російському федеральному банку даних дітей-сиріт серед десятків тисяч російських дітей. У їх анкетах не значиться Україна, як місце народження.
Російські посадовці стверджують, що переміщення дітей було гуманітарною місією і відповідало їхній Конституціії, оскільки росія незаконно приєднала окуповану Херсонську область.
Фахівці з захисту прав людини кажуть, що закони окремої держави не можуть стояти вище за міжнародні зобов’язання. Те що зробили росіяни, можна кваліфікувати як воєнний злочин, спрямований на стирання української ідентичності дітей. Вивезені діти отримали російське громадянство для подальшого усиновлення.
Вже у травні 2022 року лідер рф путін підписав указ, який спростив вимоги для отримання російського громадянства і дозволив в окупованих областях України подавати заяви від імені українських дітей на російське громадянство. Це дозволило росіянам легше усиновити викрадених українських дітей.
Стирання української ідентичності у дітей є частиною послідовної кампанії державної кампанії путіна, спрямованої на знищення нації.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося трохи більше 500. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- У січні 2024 року путін видав наказ про надання українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти, які залишилися без батьківського піклування, з українським громадянством можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без урахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на території росії — відповідно, буде тяжче довести цей воєнний злочин.