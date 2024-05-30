У Києві збільшать інтервали між поїздами метро через дефіцит працівників

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Найближчим часом у київському метро змінять графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами збільшать орієнтовно на одну хвилину в міжпікові та на 45 секунд у пікові години.

Про це повідомив «Київський метрополітен».

Змінити графік руху поїздів необхідно через гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема зараз у метрополітені відкрили 83 вакансії машиністів електропоїздів, ще 48 — електромеханіків і 161 — токарів і слюсарів за відповідними напрямами. Кількість вакансій збільшується через вимушену міграцію, специфіку професій і мобілізацію. Близько 7% працівників метро нині служать у лавах ЗСУ.

Через те що метрополітен — вузькопрофільне підприємство, підготовка та адаптація деяких професій потребує тривалого спеціального навчання. Наприклад, машиністу електропоїзда потрібно вчитися понад рік, щоби самостійно вийти на роботу на лінії.

Закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Тоді в КМДА припустили, що ремонт триватиме шість місяців, тобто до літа 2024 року.

Уже з 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» гілкою метро на ділянці закритих станцій. Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Також влітку 2024 року плановий ремонт проведуть на станціях метро «Почайна» і «Тараса Шевченка».