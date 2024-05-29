Фінляндія дозволила Україні бити її зброєю по території росії

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Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі не обмежували Україну в завданні ударів по території росії фінською зброєю.

Про це Валтонен сказала виданню Uusi Suomi.

За словами Валтонен, країна, яка веде оборонну війну, може атакувати військові цілі на території країни-нападника, якщо це необхідно для самооборони.

«Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень щодо своєї матеріальної допомоги Україні, але припускає, що її [допомогу] використовуватимуть відповідно до міжнародного права», — сказала міністр закордонних справ Фінляндії.

Валтонен заявила, що росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, тож Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

«Сюди також входять атаки на військові цілі на території країни-нападника, які необхідні для самозахисту», — наголосила Валтонен.

Це питання стало предметом публічних дебатів після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу розглянути питання про те, щоб послабити обмеження на удари по росії західною зброєю.