Ексначальника Одеського обласного ТЦК Борисова повторно затримали при виході із СІЗО

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Працівники Державного бюро розслідувань затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, коли він вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу 12 мільйонів гривень.

Про це пише ДБР.

Бюро отримало інформацію, що Євген Борисов мав намір переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон, після виходу зі слідчого ізолятора.

Євгену Борисову повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

Наразі проти ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП порушено кримінальне провадження за кількома статтями, його затримали ще у 2023 році й помістили під варту. Спочатку сума застави була 150 мільйонів гривень, але поступово суди зменшили її до 12 мільйонів гривень.

Справа Борисова

22 червня 2023 року видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК, а президент Зеленський доручив тодішньому головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх військкомів у всіх регіонах країни.

28 червня стало відомо, що одеського військкома звільнили з посади за рішенням Ставки, а його обовʼязки тимчасово виконує заступник.

Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень.

Загалом Борисову оголосили підозри в незаконному збагаченні, умисному ухиленню від військової служби, неприбутті вчасно на службу без поважних причин. Тепер додалася підозра в легалізації незаконних доходів.