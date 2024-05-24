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Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. У ньому 10 танків Leopard 1A5 і багато іншого

Автор:
Костя Андрейковець
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Уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

У пакеті:

Німеччина є одним із європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.

Україна в наступних пакетах від Німеччини очікує три мобільні ракетні системи M142 HIMARS, систему ППО Patriot і шість гелікоптерів Sea King Mk41.