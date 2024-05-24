Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. У ньому 10 танків Leopard 1A5 і багато іншого

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Уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

У пакеті:

10 бойових танків Leopard 1 A5 (спільно з Данією);

ремонтно-евакуаційна бронемашина Bergepanzer 2 ARV;

мостоукладач Biber;

броньована інженерна машина Pionierpanzer Dachs;

16 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

4 інженерні машини Wisent 1;

34 розвідувальні безпілотники RQ-35 Heidrun;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

8 500 боєприпасів до 155-мм артилерії;

1,75 мільйона боєприпасів для вогнепальної зброї;

111 гвинтівок Haenel CR308, 80 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 540 штурмових гвинтівок Haenel MK556;

20 кулеметів MG3 на танки Leopard, БМП Marder та інженерні машини.

Німеччина є одним із європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.

Україна в наступних пакетах від Німеччини очікує три мобільні ракетні системи M142 HIMARS, систему ППО Patriot і шість гелікоптерів Sea King Mk41.