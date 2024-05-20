США виведуть свої війська з Нігеру до 15 вересня
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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США виведуть свої війська з африканської Республіки Нігер до 15 вересня.
Процедура виводу військ вже почалася і не вплине на проєкти, повʼязані з розвитком Нігеру, йдеться в спільній заяві представників двох країн.
Наразі в Нігері близько 650 військовослужбовців США. Здебільшого сили розташовані на авіабазі Air Base 10, що поблизу столиці Ніамей. У травні стало відомо, що на цю базу зайшли російські військовослужбовці. Голова Міноборони США Ллойд Остін це підтвердив, але зауважив, що у росіян немає доступу до американського військового обладнання.
Про вивід військ США заступник американського держсекретаря та премʼєр-міністр домовилися ще у квітні цього року. До військового перевороту 2023 року Ніамей був ключовим партнером Заходу в боротьбі з джихадистськими угрупованнями в Африці. Хунта розірвала угоду про військове співробітництво з Вашингтоном і почала будувати тісні звʼязки з Москвою.
- 26 липня 2023 року військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума і взяли під контроль країну. Хунта домоглася виводу військ Франції та зажадала, аби США теж вивели свої сили. Air Base 10 є ключовою базою американців для проведення контртерористичних операцій в регіоні Сахель.
- Хунта Нігеру почала активно співпрацювати з росією. 19 квітня 2024 року Сполучені Штати повідомили уряд Нігеру про те, що вони погодилися на його прохання вивести війська. За тиждень перед тим у країну прибули російські інструктори.