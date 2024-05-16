Президент Зеленський: Росія не зможе взяти Харків, якщо Україні нададуть два Patriot

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в України буде ще два ЗРК Patriot для протиповітряної оборони Харкова, росія не зможе взяти місто.

Про це він сказав в інтервʼю ABC News.

«Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що за останні кілька днів загинули або дістали поранень сотні людей на Харківщині.

На запитання журналістів про те, чи вважає він, що США винні в поточній ситуації у Харкові, Зеленський заявив, що «винен увесь світ».

«Це винен увесь світ. Вони дали можливість путіну окупувати українські території. Але тепер світ може допомогти», — сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, яка пройшла зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві, Зеленський сказав, що «діалог — це добре, але зараз Україні необхідна допомога».

«Усе, що нам потрібно, — це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть», — сказав він.