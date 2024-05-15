Boeing загрожує кримінальне переслідування за катастрофи 737 MAX, в яких загинули 346 людей

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Міністерство юстиції США заявило, що авіакомпанія Boeing порушила зобовʼязання щодо угоди від 2021 року, яка захищала виробника літаків від кримінального переслідування у звʼязку з авіакатастрофами двох 737 MAX у 2018 і 2019 роках, унаслідок яких загинули 346 людей.

Про це пише Reuters.

У 2021 році Boeing виплатив понад $2,5 мільярда, щоб закрити розслідування щодо можливого приховування інформації від Федерального управління цивільної авіації про експлуатацію свого літака 737 MAX. У рамках угоди компанія погодилася виплатити компенсації родичам жертв і переглянути свої практики відповідності.

Однак за даними Мінʼюсту, американський виробник літаків не спромігся розробити та виконати програму відповідності стандартам та етиці, спрямовану на запобігання та виявлення порушень законодавства про шахрайство у своїй діяльності.

Це рішення наражає Boeing на потенційне кримінальне переслідування за катастрофи 2018 і 2019 років, що може призвести до значних штрафів та ще більше зашкодить її репутації.

Наразі чиновники Міністерства юстиції планують розглянути кроки, зроблені виробником літаків для аналізу та виправлення порушень, перш ніж ухвалити рішення про подальші дії.

Мінʼюст США дав Boeing час на відповідь до 13 червня і має намір ухвалити рішення про те, чи слід піддавати компанію кримінальному переслідуванню, до 7 липня.

Boeing підтвердив, що отримав повідомлення від Міністерства юстиції про порушення угоди, але в компанії вважають, що дотримувались вимог.

Що не так з літаками Boeing

Інцидент з дверима літака

В аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) 5 січня 2024 року через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines. Під час польоту в нього зірвало двері аварійного виходу. У літаку на той момент був 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9, а по всьому світу припинили польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9. Пізніше повідомлялося, що літак отримував застереження за кілька днів до інциденту. 8 січня авіакомпанія United Airlines повідомила, що під час перевірки виявила «розхитані» болти на MAX 9.

Ще інциденти з Boeing 737 Max

Вперше такий літак зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Унаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Після виявлення проблем Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори в усьому світі, зокрема у США, ЄС і Канаді. І вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.

Утім, у квітні 2021-го в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми — з електрикою. У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про виявлену несправність у літаках 737 MAX.

Інциденти з Boeing 737-800

У квітні в США літак Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines після майже 30 хвилин польоту був змушений повернутися в міжнародний аеропорт Денверу, бо в нього в польоті злетів капот двигуна і вдарився об закрилок. Люди не постраждали.

У березні також у США в небі у пасажирського літака Boeing 737-800 відпала зовнішня панель, розташована на стику нижньої частини фюзеляжу та крила поряд із шасі.

Інцидент з Boeing 787

Під час польоту з Сіднея до Окленду 12 березня щонайменше 50 людей постраждали через те, що Boeing 787 авіакомпанії LATAM Airlines раптово втратив висоту.

«Літак просто впав. Це відрізнялося від усього, що я коли-небудь відчував за будь-якої незначної турбулентності. Людей повикидало зі своїх місць, вони вдарялися об стелю, їх кидало вниз по проходах», — розповів пасажир Браян Джокат.