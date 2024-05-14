ООН: 450 тисяч палестинців покинули місто Рафах у секторі Гази

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Майже 450 тисяч палестинців евакуювалися з міста Рафах у секторі Гази за останній тиждень з огляду на нові наступальні дії ізраїльських військ.

Про це свідчать дані Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA).

До того, як ЦАХАЛ розпочав наступ на місто, у Рафаху від війни ховалися щонайменше мільйон палестинців.

Протягом останнього тижня гуманітарна допомога для палестинців не надходила через два основні пункти пропуску на півдні Гази.

«Ми, як і раніше, глибоко стурбовані відсутністю захисту цивільних і безпеки для гуманітарних операцій. Мирне населення має бути захищеним, а їхні базові потреби повинні бути задоволені, незалежно від того, евакуюються вони чи залишаються. Ті, хто виїжджають, повинні мати для цього достатньо часу, а також безпечний маршрут і безпечне місце, куди можна піти», — сказав заступник речника генсекретаря ООН Фархан Хак.

За даними Міністерства охорони здоровʼя Гази, внаслідок ізраїльських військових операцій загинули майже 35 тисяч палестинців.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

ООН уже готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах. США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.