Уряд призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури
- Автор:
- Ліза Бровко
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Кабінем міністрів України тимчасово поклав виконання обовʼязків очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури на їхніх перших заступників.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Обовʼязки міністра аграрної політики та продовольства України тимчасово поклали на Тараса Висоцького. До цього він працював першим заступником очільника Мінагрополітики.
Тим часом обовʼязки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України тимчасово виконуватиме Василь Шкураков. Він був першим заступником голови Мініфраструктури.
9 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Того ж дня парламент відправив у відставку віцепремʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
- Наприкінці квітня 2024 року Сольський отримав підозру в незаконному заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і в спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Йому загрожує до 12 років увʼязнення. 26 квітня Сольському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак того ж дня за нього внесли заставу, тож Сольський продовжував виконувати свої обовʼязки.