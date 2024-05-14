Авто співробітників ООН потрапило під обстріл в Газі, є загиблий

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Автомобіль працівників Департаменту охорони і безпеки ООН потрапив під обстріл в секторі Гази. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомила пресслужба ООН.

Інцидент стався, коли працівники їхали до Європейської лікарні в місті Рафах.

Генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш засудив атаки на персонал та закликав до повного розслідування. За його словами, ООН збирає інформацію про інцидент.

В організації не зазначили, кого вважають відповідальними за напад.

Ізраїльські військові провели попереднє розслідування й стверджують, що автомобіль був підбитий в зоні активних бойових дій, і ЦАХАЛ не попередили про маршрут, пише BBC.

В ООН зазначили, що всього з початку війни в Секторі Гази вбили понад 190 співробітників ООН.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

ООН уже готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах. США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.