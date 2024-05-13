У Польщі заявили, що призупинили переговори з Україною щодо протестів фермерів через підозру ексміністру

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Польща призупинила перемовини з Україною щодо протестів польських фермерів на кордоні через те, що «деяких представників» з боку України звинуватили в корупційній діяльності.

Про це заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак сказав в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna, яке цитує Dziennik.pl.

Хоч в інтервʼю Колодзейчак не конкретизує, про якого посадовця йдеться, та наприкінці квітня 2024 року підозру отримав ексміністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський — його звинувачують у незаконному заволодінні державною землею.

Колодзейчак каже, що 14 травня Україна та Польща планували ще один раунд переговорів, однак їх скасували через звинувачення українського чиновника в корупції.

«Очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції», — сказав Колодзейчак. Він додав, що це питання необхідно прояснити.

За словами Колодзейчака, загалом протести фермерів закінчилися, а ті, що відбуваються зараз, нібито організовані на політичне замовлення та «проводяться людьми, що ведуть кампанію до виборів до Європарламенту».

«Я розумію, що ситуація складна... Тому я не можу погодитися з тим, що ми не вирішуємо проблеми фермерів. Ми ще не все вирішили, тому що ситуація непроста», — пояснив Колодзейчак.

Водночас посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава не зупиняла переговорів з Києвом з аграрних питань і вони тривають на всіх рівнях.

«Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях. З відомих нам обʼєктивних причин виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізнішу дату, коли з українського боку призначать офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі», — заявив Зварич.

Він запевнив, що інтерес до переговорів з боку країн залишається високим та ефективним.

Що передувало

Наприкінці квітня 2024 року тоді міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський отримав підозру в незаконному заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і в спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Сам Сольський каже, що справа стосується 2017—2018 років, коли він був адвокатом і не обіймав держпосад. Він стверджує, що йдеться про спір між державними підприємствами та військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

26 квітня Сольскому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак того ж дня за нього внесли заставу.

9 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Протести польських фермерів

Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та висувають інші вимоги, які до України не мають стосунку.

У переговорах із Польщею про розблокування кордону з Україною брав участь Микола Сольський. 28 березня сторони обговорили розблокування кордонів для аграрної продукції та мають спільне бачення у вирішенні цього питання.

Уже 29 квітня польські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне». Це був останній пункт пропуску, де тривав протест польських фермерів.