WP: США пропонують Ізраїлю розвіддані про ХАМАС, щоб уникнути вторгнення в Рафах

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США пропонують Ізраїлю допомогу, зокрема секретні розвідувальні дані для визначення місцеперебування лідерів ХАМАС, в обмін на відмову від наземної операції в місті Рафах.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників.

Штати також пропонують допомогу в створенні тисячі притулків і будівництві систем доставки їжі, води та медикаментів, щоб палестинці, евакуйовані з Рафаху, мали придатне для проживання місце.

Президент Байден та його старші помічники робили такі пропозиції протягом останніх кількох тижнів, маючи надію переконати Ізраїль провести більш обмежену і точкову операцію в Рафаху, кажуть джерела.

Помічники Байдена наголошують своїм ізраїльським колегам, що палестинців не можна просто переселити до безплідних або обстрілюваних частин Гази і що Ізраїль повинен забезпечити базову інфраструктуру — щоб ті, кого евакуювали, мали придатні для життя умови й не страждали від голоду і хвороб.

«У нас є серйозне занепокоєння з приводу того, як Ізраїль веде цю кампанію, і все це може досягти свого апогею в Рафаху», — заявив високопоставлений представник Білого дому.

Зараз американські посадовці тісно співпрацюють з Єгиптом, щоб знайти й перекрити тунелі, які перетинають кордон між Єгиптом і Газою в районі Рафаху, і які ХАМАС використовує для військового поповнення, розповідають співрозмовники видання.

Американські офіційні особи заявляють, що Ізраїль поки що не розпочав повномасштабного наземного вторгнення в Рафах, попри серію рейдів, що відбулися останніми днями.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

ООН уже готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах. США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.