Кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси 1С
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, яка спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.
Про це «Бабелю» повідомили джерела у спецслужбі.
Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud.
Користувачі сервісів масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та серверів, а також пишуть про неспроможність служб підтримки атакованої компанії відновити доступ до оплачених ресурсів. При цьому адміністратори публічних сторінок 1С «чистять» негативні коментарі.
- Минулого тижня ГУР провів масштабну DDoS-атаку на інтернет-мережі та провайдерів звʼязку основної економічної зони «Алабуга» в Татарстані (рф), де розташовані понад 30 важливих військових виробництв. Зокрема там збирають дрони-камікадзе Shahed, відомі як «Герань». Атака заблокувала інтернет-мережі в Татарстані та Казані, а також роботу мобільного оператора МТС.
- У березні фахівці ГУР атакували низку російських державних і приватних структур — ресурси ПАТ «Ростелеком», комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю рф, вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «Бєлзнак», знищили інфраструктуру ЗАТ «Томмолоко» та багато іншого.
- До цього фахівці ГУР зламали Міноборони рф і отримали доступ до секретних документів. Також було більш як 10 інших атак.