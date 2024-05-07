Boeing зіткнувся з новим розслідуванням через «пропущені» перевірки деяких літаків

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Федеральне авіаційне управління США (FAA) розслідує, чи завершив Boeing перевірки якості деяких своїх літаків 787 Dreamliner.

Про це пише The Guardian.

Виробник літаків самостійно повідомив регуляторам США, що, можливо, не зміг належним чином провести деякі перевірки. Тому поки триває розслідування, співробітники Boeing повторно перевірять літаки Dreamliners, які ще не були доставлені клієнтам авіакомпанії. Також Boeing розробить план дій для літаків, які вже в експлуатації.

Виконавчий керівник Boeing, який контролює програму 787, Скотт Стокер, написав у внутрішній записці, що співробітник повідомив про проблему, яка є випадком «неналежної поведінки», але це не загрожує безпеці польоту.

Також у записці йдеться, що «кілька людей порушували політику компанії, не виконуючи обовʼязкову перевірку, але записуючи роботу як завершену».

Що не так з літаками Boeing

Інцидент з дверима літака

В аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) 5 січня 2024 року через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines. Під час польоту в нього зірвало двері аварійного виходу. У літаку на той момент був 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9, а по всьому світу припинили польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9. Пізніше повідомлялося, що літак отримував застереження за кілька днів до інциденту. 8 січня авіакомпанія United Airlines повідомила, що під час перевірки виявила «розхитані» болти на MAX 9.

Ще інциденти з Boeing 737 Max

Вперше такий літак зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Унаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Після виявлення проблем Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори в усьому світі, зокрема у США, ЄС і Канаді. І вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.

Утім, у квітні 2021-го в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми з електрикою. У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про виявлену несправність у літаках 737 MAX.

Інциденти з Boeing 737-800

У квітні в США літак Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines після майже 30 хвилин польоту був змушений повернутися в міжнародний аеропорт Денверу, бо в нього в польоті злетів капот двигуна і вдарився об закрилок. Люди не постраждали.

У березні також у США в небі у пасажирського літака Boeing 737-800 відпала зовнішня панель, розташована на стику нижньої частини фюзеляжу та крила поряд із шасі.

Інцидент з Boeing 787

Під час польоту з Сіднея до Окленду 12 березня щонайменше 50 людей постраждали через те, що Boeing 787 авіакомпанії LATAM Airlines раптово втратив висоту.

«Літак просто впав. Це відрізнялося від усього, що я коли-небудь відчував за будь-якої незначної турбулентності. Людей повикидало зі своїх місць, вони вдарялися об стелю, їх кидало вниз по проходах», — розповів пасажир Браян Джокат.