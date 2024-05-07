Понад 30 депутатів Європарламенту закликають призупинити статус кандидата Грузії через закон про «іногентів»

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Reuters / «Бабель»

Понад 30 депутатів Європарламенту підписали лист до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля із закликом призупинити статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС.

Лист опублікований на сайті Civil.ge — проєкту Асоціації ООН в Грузії.

Євродепутати зазначили, що недемократична поведінка грузинської влади, зокрема її агресивність у проштовхуванні закону про «іноагентів», придушенні мирних демонстрантів і застосуванні сили проти них, перейшла межу.

«Така поведінка ще більше посилила напруженість і поляризацію в грузинській політиці та суспільстві, що суперечить девʼятьом крокам, які грузинський уряд зобовʼязався виконати, коли країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, і більше не може бути проігнороване Європейським Союзом. Ми закликаємо вас зайняти тверду позицію і вжити наступних заходів, які б стали чітким сигналом для грузинської влади», — йдеться в листі.

Підписанти листа закликають:

призупинити статус кандидата Грузії без будь-якого подальшого прогресу в процесі вступу;

переглянути фінансування ЄС державного бюджету Грузії та урядових програм;

негайно провести проміжну оцінку прогресу Грузії у виконанні девʼятьох кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії.

Серед авторів листа Пятрас Ауштрявічюс (Литва), Віола фон Крамон-Таубадель (Німеччина), Гі Вергофстадт (Бельгія), Сандра Калнієте (Латвія) та ще 27 євродепутатів.

Що відбувається в Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитися від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.

1 травня законопроєкт підтримали в другому читанні і відправила на третє. Після цього в Тбілісі поновилися протести.