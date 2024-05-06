МВС росії оголосило в розшук ще низку українських політиків. У списку Арсен Аваков, Олексій Данілов, Павло Клімкін та інші
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук ще низку українських колишніх топполітиків.
Про це повідомляє видання «Настоящее время» із посиланням на базу даних відомства.
У списку колишній секретар Рада національної безпеки і оборони Олексій Данілов, експремʼєр-міністр Володимир Гройсман, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, екскерівник антитерористичного центру при Службі безпеки Василь Крутов, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець.
Більшості з них закидають статті Кримінального кодексу, але які саме — невідомо. Данілов і Аваков внесені до списку «терористів і екстремістів» Росфінмоніторингу.
- Напередодні російське МВС оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, пʼятого президента Петра Порошенка, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка та колишнього очільника Міноборони Михайла Коваля.
- МЗС України назвало це «свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, які ще новини призведуть до привернення уваги».
- Наприкінці 2023 року Москва оголосила в розшук голову ГУР Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука та очільника СБУ Василя Малюка. Їх, як і командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу, звинувачують у «терактах» на російській території.
- Українська сторона сприймає ці розшуки як елемент пропаганди, яка ні на що не впливає.