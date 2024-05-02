Правоохоронці повідомили про підозру нардепу від «Слуги народу» Андрію Клочку. Він незаконно збагачувався

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинному народному депутату України. За даними «Бабеля», йдеться про депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка.

За даними слідства, у 2020—2021 роках народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 мільйонів гривень.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 мільйонів гривень.

Йдеться про три земельні ділянки на Київщині, пʼять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Merсedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

За статтею 368-5 КК України Клочку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.