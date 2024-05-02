У Львові 39-річній українці виконали вже четверту пересадку нирки. Це вперше вона отримала орган в Україні

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У Львові медики Центру трансплантології вчетверте пересадили нирку 39-річній Марині Бесарабчик з Житомирщини. До цього їй тричі виконували пересадку за кордоном.

Про це пише Перше медичне обʼєднання Львова.

Бесарабчик родом із міста Коростишів. Її нирки відмовили, коли дівчині було лише 10 років. Тричі їй виконували пересадку за кордоном. Дві перші нирки не прижилися, а ось третій орган прослужив Марині аж 20 років.

Коли три роки тому нирка перестала працювати, її функцію замістила процедура гемодіалізу. А це значить, що жінка була буквально прикута до лікарень.

«Це не життя, а існування. Ти не можеш десь поїхати, а мусиш через день по три години лежати на діалізі, де тебе постійно колять великими голками. Час йде, а здоровий орган усе не знаходять. Це зʼїдає, бо здається, що організм не витримає і це може бути твій останній діаліз», — ділиться Марина.

У Всесвітній день нирки, 14 березня, про Марину вийшов сюжет в новинах. І вже наступного дня автоматизована система ЄДІСТ обрала її як реципієнта на пересадку нирки від посмертного донора.

Рятівну пересадку виконали хірурги Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова. Нирка запрацювала просто на операційному столі. Уже на 12 добу після трансплантації Марину виписали з лікарні. Поки що пацієнтка потребує спостереження і тому тимчасово мешкає у Львові. Понад усе вона мріє якнайскоріше поїхати до рідного Коростишева.

Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності відповідний закон. Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини. Крім того, у застосунку «Дія» зʼявиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті.

За цей час вперше трансплантували серце дитині, потім вперше однорічній дитині трансплантували печінку від посмертного донора, пізніше — вперше пересадили комплекс серце — легені. За 2021 рік у лікарнях України медики провели 234 трансплантації — це більше, ніж за весь час незалежності країни.