У Тбілісі після протесту госпіталізували вісім мітингувальників

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У Тбілісі під час протесту проти закону про «іноагентів» у ніч із 1 на 2 травня після сутичок із силовиками госпіталізували вісьмох людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя Грузії, пише «Ехо Кавказу».

У постраждалих зафіксували різноманітні травми — поранення в ділянці обличчя, голови, кінцівок, а також інтоксикацію і утруднене дихання. Одного з постраждалих вже виписали з лікарні, ще сім залишились під наглядом лікарів — їхній стан задовільний.

Силовики розганяли протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і водомети. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії пояснили, що проти мітингарів застосували спецзасоби, бо протестувальники нібито поводилися агресивно.

Водночас на місці акції протесту допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Постраждалі найчастіше скаржилися на головний біль та печіння в очах.

Приводом до нового протесту стало те, що парламент Грузії затвердив законопроєкт про «іноагентів» у другому читанні і запланував провести третє фінальне 17 травня.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила протестувальників у підтримці, однак закликала молодь до спокою. Вона зазначила, що протестувальники мають відійти від будівлі парламенту, де були сутички з поліцією. Зурабішвілі наголосила, що оскільки закон вже ухвалили в другому читанні, то треба зосередитися на майбутніх виборах у жовтні 2024 року, щоб скасувати усі закони, які стримують Грузію на європейському шляху.

Що передувало

Законопроєкт про «іноземних агентів» зареєструвала в парламенті правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року. Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.