Україна повернула з окупації ще трьох дітей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Україна змогла повернути ще трьох дітей з окупованої частини Херсонщини, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Прокудін розповів, що вдалося повернути 11-річну дівчинку — вона залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9 та 13 років. Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до окупаційного війська.
Зараз усі діти в безпеці. З ними працюють медики та психологи.
Над поверненням працювали організація Save Ukraine, Громадська спілка «Українська мережа за права дитини», Мінреінтеграції, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із окупованої Херсонщини.
Депортація українських дітей
В умовах повномасштабного вторгнення росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи відпочинок у таборах. Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували росіяни.
Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- У січні 2024 року путін видав наказ про надання українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти, які залишилися без батьківського піклування, з українським громадянством можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без урахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на території росії — відповідно, буде тяжче довести цей воєнний злочин.