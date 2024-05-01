Україна повернула з окупації ще трьох дітей

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Україна змогла повернути ще трьох дітей з окупованої частини Херсонщини, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін розповів, що вдалося повернути 11-річну дівчинку — вона залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9 та 13 років. Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до окупаційного війська.

Зараз усі діти в безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Над поверненням працювали організація Save Ukraine, Громадська спілка «Українська мережа за права дитини», Мінреінтеграції, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із окупованої Херсонщини.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи відпочинок у таборах. Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували росіяни.

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.