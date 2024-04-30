Між станціями «Деміївська» і «Либідська» почали демонтаж тунелю. Рух поїздів хочуть відновити до кінця літа

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Київська міська рада

Між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» в Києві почали демонтаж тунелю. Роботи тривають цілодобово, щоб запустити рух поїздів «синьою» гілкою метро до кінця літа 2024 року.

Про це повідомила Київська міська рада.

Зараз фахівці розробляють котлован із кріпленням третього ярусу, очищують залізобетонні поверхні та видаляють демонтований бетон. Крім того, спеціалісти хімічно закріплюють ґрунти затунельного масиву і готують поверхні тунелю для додаткового підсилення.

За попередніми висновками Науково-дослідної судово-експертної установи, загроза аварійної ситуації на цій ділянці метрополітену виникла через неякісні проєктні рішення і неякісні будівельно-монтажні роботи — дослідження триває. Остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю і проведення додаткових обстежень.

Закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Тоді в КМДА припустили, що ремонт триватиме шість місяців, тобто до літа 2024 року.

Уже з 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» гілкою метро на ділянці закритих станцій. Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Також влітку 2024 року плановий ремонт проведуть на станціях метро «Почайна» і «Тараса Шевченка».