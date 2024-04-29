World Central Kitchen відновлює роботу в секторі Гази через 4 тижні після загибелі своїх волонтерів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Facebook / World Central Kitchen
Гуманітарна організація World Central Kitchen з понеділка, 29 квітня, відновлює свою діяльність у секторі Гази через чотири тижні після загибелі своїх волонтерів.
Про це йдеться в повідомленні на сайті World Central Kitchen.
У заяві організації йдеться: «Нам довелося ухвалити рішення: повністю припинити годувати мешканців Гази під час однієї з найстрашніших голодних криз за всю історію або продовжувати усвідомлювати, що співробітників гуманітарних організацій та цивільних осіб можуть убити. Це були важкі дискусії, але в результаті ми вирішили, що повинні продовжувати забезпечувати людей продуктами харчування у найважчі часи».
Благодійна організація заявляє, що має 276 вантажівок з 8 мільйонами порцій їжі, готових до виїзду в Газу через пункт пропуску «Рафах» на кордоні з Єгиптом.
- 1 квітня колона автівок World Central Kitchen була атакована ізраїльською авіацією, загинули семеро волонтерів. Серед убитих були поляк, австралієць, троє громадян Великої Британії, один громадянин США та Канади (мав подвійне громадянство) та палестинець. Лідери країн, чиї громадяни були вбиті, висловили обурення діями ізраїльської армії у секторі Гази й вимагали розслідування.
- ЦАХАЛ визнав помилковий авіаудар. Волонтерів хибно ідентифікували, переплутавши з бойовиками. Двох офіцерів ЦАХАЛ звільнили, ще двом оголосили догани.