В Україні заблокували понад 2,5 тисячі сайтів з азартними іграми

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Синиця Олександр / УНІАН

За рекомендаціями правоохоронців, в Україні заблокували понад 2,5 тисячі вебсайтів, які забезпечували проведення азартних ігор і на яких розміщували ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Станом на квітень 2024 року правоохоронці розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Про підозру повідомили 21 людині. До суду скерували обвинувальні акти проти 72 людей, зокрема сім щодо 68 учасників злочинних угруповань.

У 2023 році зареєстрували 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомили 74 людям. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 людей. Вилучили понад 7 000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, провели близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Правоохоронцям вдалося припинити роботу десяти казино. До суду скерували десять обвинувальних актів щодо 42 членів злочинних угруповань.

Також відкриті провадження щодо низки великих компаній, причетних до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. Зокрема триває розслідування щодо легалізації 4,8 мільярда гривень прибутку з незаконних азартних ігор онлайн.

Крім того, триває досудове розслідування щодо підсанкційної компанії, яка, перебуваючи під контролем структур і громадян рф, організувала й проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в Інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 29 березня на сайті Офісу президента Володимира Зеленського зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні. Уже за кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Автор петиції, військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко стверджував, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино і беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино.