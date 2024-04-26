Чоловіки призовного віку можуть отримати паспорти лише в Україні. Однак є винятки

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи лише в органах Державної міграційної служби на території України, якщо вони подали заяви-анкети після 25 квітня (включно з цією датою). Пересилати документи до закордонних філій ДП «Документ» не будуть.

Про це повідомили в Центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Такі правила набули чинності з дати опублікування Постанови №443 — 25 квітня 2024 року. Постанова вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків призовного віку, які звертаються до філій ДП «Документ» за кордоном.

Утім, паспорти за кордоном зможуть отримати:

люди з інвалідністю;

опікуни над людьми з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю;

люди, які потребують постійного догляду;

супроводжуючі важкохворих дітей;

люди зі складових Сил оборони та безпеки;

постраждалі внаслідок військової агресії росії проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Якщо ж громадяни подали заявки, щоб отримати паспортні документі, до 25 квітня, то коли усунуть технічні несправності, їх видаватимуть у порядку, що діяв до 25 квітня.

Передісторія

З 23 квітня для українців призовного віку, які перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності законом про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК. Того ж дня ДП «Документ» повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном через «технічні причини». Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.

Після цього понад 300 українців заблокували паспортний сервіс у Варшаві з вимогою видати їм документи. Люди отримали повідомлення, що їхні документи готові, але у видачі їм відмовляють.

Один із розробників закону про мобілізацію, депутат Федір Веніславський пояснював «Бабелю», що норма про оновлення даних при наданні консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс всередині країни. Тобто ТЦК знатиме, що ось ці люди за кордоном, і їх не будуть шукати в Україні та витрачати на це відповідні ресурси. Депортувати з-за кордону нікого не будуть, бо таких механізмів просто не існує.