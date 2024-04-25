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Рада підтримала законопроєкт про облік людей, які постраждали через агресію рф

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 10256 про облік людей, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За проєкт, ініційований премʼєром Денисом Шмигалем, проголосували 295 нардепів.

У пояснювальній записці наголошується, що для відшкодування збитків, завданих окупантами, в Україні вже діє Державний реєстр пошкодженого/знищеного майна. Однак досі не було реєстру шкоди, завданої немайновим правам українців.

Мова про шкоду, спричинену:

Реєстр буде включати витрати держави на компенсацію збитків і надання соціальної підтримки. Цю інформацію можна буде використати для подання заяв до судів та Міжнародного реєстру збитків, заподіяних агресією рф.