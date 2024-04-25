Рада підтримала законопроєкт про облік людей, які постраждали через агресію рф

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 10256 про облік людей, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За проєкт, ініційований премʼєром Денисом Шмигалем, проголосували 295 нардепів.

У пояснювальній записці наголошується, що для відшкодування збитків, завданих окупантами, в Україні вже діє Державний реєстр пошкодженого/знищеного майна. Однак досі не було реєстру шкоди, завданої немайновим правам українців.

Мова про шкоду, спричинену:

смертю (загибеллю) людини або зникненням безвісти за особливих обставин;

пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) та захворюванням;

стійкою втратою працездатності та встановленням інвалідності;

насильством (фізичним чи сексуальним), катуванням і жорстоким поводженням;

торгівлею людьми;

ув’язненням, перебуванням у полоні;

примусовою працею;

депортацією, примусовим переміщенням, депортацією або викраденням дітей;

психічними розладами внаслідок психологічної травми;

втратою (смертю чи неможливістю виконувати обовʼязки щодо виховання та утримання) дитиною батьків, інших законних представників дитини;

втратою доступу до послуг з охорони здоровʼя та лікування, до освітніх послуг;

втратою доходу і засобів для існування;

моральною шкодою, фізичними стражданнями, емоційним напруженням, дискомфортом;

іншими порушеннями особистих немайнових прав, що забезпечують існування людини.

Реєстр буде включати витрати держави на компенсацію збитків і надання соціальної підтримки. Цю інформацію можна буде використати для подання заяв до судів та Міжнародного реєстру збитків, заподіяних агресією рф.