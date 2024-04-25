Reuters: Китай надав причал кораблю, яким з КНДР везли зброю в росію
- Автор:
- Оля Березюк
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Китай надає причал для російського вантажного судна «Ангара», що перебуває під санкціями США і причетне до поставок північнокорейської зброї до росії.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на супутникові знімки.
На знімках видно, що «Ангара» пришвартована в провінції Чжецзян до судноремонтного заводу найбільшої в КНР приватної судноремонтної компанії Zhoushan Xinya Shipyard. Дані сервісу відстеження суден MarineTraffic теж показують, що судно під назвою «Ангара» стоїть у порту Чжецзяна.
За даними британського аналітичного центру Royal United Services Institute, це судно з серпня 2023 року перевезло до російських портів тисячі контейнерів з, ймовірно, північнокорейськими боєприпасами.
Представник Державного департаменту США заявив, що йому відомо про «достовірні повідомлення з відкритих джерел» про те, що «Ангара» зараз пришвартована в китайському порту, і що він порушив це питання перед китайською владою.
«Ми закликаємо всі держави-члени виконати свої зобовʼязання згідно з резолюцією 2397 Радбезу ООН», — заявив чиновник, посилаючись на резолюцію ООН, яка обмежує торгівлю з Північною Кореєю і вимагає від держав-членів ООН скасовувати реєстрацію будь-яких суден, що беруть участь у незаконній діяльності.
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