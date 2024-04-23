Данія виділить понад €420 млн на відбудову та енергетику України

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Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Цей документ передбачає виділення данським урядом близько €40 мільйонів на підтримку приватного сектора, який бере участь у відбудові України, а також €380 мільйонів для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Меморандум з українського боку підписала міністр економіки Юлія Свириденко, а з данського — міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу, повідомляє Мінекономіки України.

Гроші підуть до Експортно-інвестиційного фонду Данії, який є частиною Дансько-українського фонду. Його завдання знизити фінансові ризики для компаній, що беруть участь у відбудові України. Частина з вищезгаданих грошей допоможе зміцнити енергосистему України, яка постраждала від ракетних і дронових атак військ росії.

Українсько-данський документ також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох країн та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.