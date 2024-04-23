Кабмін виділив ще 8 мільярдів гривень на фортифікації

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Кабінет Міністрів додатково виділив 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці кошти виділили шляхом перерозподілу видатків державного бюджету.

Прем’єр наголосив, що лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів уряд спрямував майже 38 мільярдів гривень. За його словами, на цьому вони «не збираються зупинятися».