WSJ: Ізраїль готується до ліквідації сил ХАМАС в їхньому останньому оплоті – місті Рафах на півдні сектора Гази

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до ліквідації сил палестинського руху ХАМАС в їхньому останньому оплоті — місті Рафах у півдні сектора Гази, де зараз перебувають понад мільйон жителів сектору.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

У публікації зазначається, що останніми днями Повітряні сили ЦАХАЛ завдавали ударів по цілях у Рафаху. Але наземна операція поки що не розпочалася, хоча підготовка до неї ведеться.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що планується евакуація мирного населення перед проведенням операції у цьому районі. Військові розраховують переселити мешканців Рафаху до гуманітарних анклавів, де біженці мають забезпечуватись продовольством, водою, житлом та медичними послугами.

За словами єгипетських чиновників, поінформованих про плани Ізраїлю, готується переселення мирних жителів з Рафаху до Хан-Юнісу та інших районів. У Каїрі виходять з того, що операція з евакуації мешканців Рафаха триватиме два або три тижні і проводитиметься в координації зі США, Єгиптом та іншими арабськими країнами, такими як Обʼєднані Арабські Емірати. Очікується, що бойові дії в Рафаху триватимуть щонайменше шість тижнів.

США при цьому чинять тиск на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче велику кількість жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.

Влада Ізраїлю однак має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які знаходяться в Рафаху. Також є задача ліквідувати лідерів бойовиків. Однією з головних цілей є спроба знайти та врятувати вцілілих ізраїльських заручників, яких уже 200 днів терористи утримують у секторі.