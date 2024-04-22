Суд залишив в СІЗО Ігоря Коломойського до червня, але зменшив заставу до 1,96 млрд грн
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою до 2 червня 2024 року бізнесмена Ігоря Коломойського, але вкотре зменшив суму застави — з 2,4 мільярда гривень до 1,96 мільярда гривень.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на одну зі сторін засідання.
Суд відхилив прохання відпустити Коломойського на поруки народного депутата й не прийняв аргументи відмовити в арешті через стан здоровʼя бізнесмена. Суд задовольнив вимоги прокурора.
- 2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він міг вивести за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків, на сам перед ПриватБанк.
- В той же день суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави на понад 500 мільйонів гривень. 15 вересня він отримав нову підозру — у незаконному заволодінні 5,8 мільярда гривень, а наступного дня суд збільшив розмір застави бізнесмену — з майже 510 мільйонів до понад 3,8 мільярда гривень.