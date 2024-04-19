Politico: Пентагон готується відправити в Україну артилерію і засоби ППО

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Пентагон готується швидко схвалити пакет озброєнь для України, який міститиме артилерію і засоби протиповітряної оборони, оскільки Конгрес незабаром може схвалити закон про підтримку України.

Про це написало видання Politico з посиланням на двох американських чиновників.

За даними джерел, Адміністрація президента США Джо Байдена ще не прийняла остаточного рішення про те, наскільки великим буде транш і що саме в ньому буде.

Але чиновники Міністерства оборони США працюють над формуванням пакету американського обладнання, який може швидко пройти бюрократичну процедуру після ухвалення Палатою представників закону про допомогу і підписання його Байденом.

Цей транш міститиме артилерію та засоби протиповітряної оборони для поповнення арсеналу України, повідомили співрозмовники видання.

Багато американської зброї вже розміщено на складах по всій Європі, тож її можуть негайно відправити в Україну, сказав один з чиновників. Деякі види озброєнь можуть доставити в Україну за кілька днів, на інші можуть піти тижні.

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер відмовився розкривати подробиці щодо того, що саме буде в майбутньому пакеті. Однак заявив журналістам, що США мають «дуже потужну логістичну мережу, яка дозволяє дуже швидко переміщати матеріально-технічні засоби».