Reuters: Європейський центробанк хоче змусити UniCredit вийти з ринку рф

Новини

Європейський центральний банк (ЄЦБ) готовий наказати італійському банку UniCredit кардинально скоротити свій бізнес з росією.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела.

Вимоги до другого за величиною європейського банку в росії будуть схожі на вимоги ЄЦБ до австрійського Raiffeisen Bank International — найбільшого західного банку, що працює в країні.

Raiffeisen Bank International напередодні заявляв, що ЄЦБ хоче, щоб банк скоротив кредитування й платежі в росії у встановлені терміни.

Після місяців обговорень ЄЦБ має намір направити UniCredit відповідне юридично обовʼязкове розпорядження. Це передостанній крок перед тим, як ЄЦБ зможе накласти санкції, такі як штрафи.

Офіційне попередження ЄЦБ на адресу UniCredit дасть банку останню можливість запобігти процедурі примусового стягнення з боку наглядового органу.