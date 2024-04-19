Україна повернула з росії 17-річну дівчину
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Україна повернула з росії 17-річну дівчину Мирославу. У 2014 році вона залишилася без батьків, а півтора року тому, всупереч власному бажанню, її відправили навчатися в росію з тимчасово окупованої території.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У росії дівчина жила в гуртожитку, її кинули напризволяще. Вона намагалася знайти когось, хто міг би підтримати й допомогти. Небайдужі люди повідомили про місце перебування дівчини в Україну.
За її повернення взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції. Важка дорога тривала чотири дні, але тепер дівчина вдома, в Україні.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей. До того ж росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.