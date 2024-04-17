Засідання Ради Україна—НАТО за участю Зеленського відбудеться 19 квітня. Обговорять посилення ППО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Засідання Ради Україна—НАТО за участю президента Володимира Зеленського відбудеться цієї пʼятниці, 19 квітня.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
«Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна — НАТО. Ми скличемо засідання в пʼятницю. Це буде зустріч із президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України», — сказав Столтенберг.
Пріоритетними питаннями зустрічі буде посилення протиповітряної оборони України та поставки артилерійських боєприпасів.
- Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військ виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону.
- 13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО.
- Президент Зеленський 16 квітня казав про значну нестачу ППО і відповідних ракет. Як приклад він навів ракетний удар по Трипільській ТЕС — її атакували 11 ракет, сім з них Україна змогла знищити, а чотири влучили в ціль просто тому, що в ППО закінчились ракети. Він оголосив, що Київ дасть запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО.
- На спецсаміті ЄС 17—18 квітня також обговорять посилення ППО України. Голова Євроради Шарль Мішель в офіційному запрошенні закликав голів держав й урядів терміново активізувати військову допомогу. До саміту по відеозвʼязку приєднається і президент України Володимир Зеленський. Як пише DW, очікується, що як у кулуарах, так і на самому засіданні обговорюватимуть надання ЗРК Patriot.
- 17 квітня стало відомо, що уряд Німеччини почав шукати у союзників доступні системи ППО, щоб якнайшвидше поставити їх Україні. Міністр закордонних справ Бербок і міністр оборони Пісторіус звʼязалися з партнерами по НАТО та ЄС, а також звернулися до третіх країн, але не розкрили, до яких саме.