Зброярку фільму «Іржа» засудили до 18 місяців увʼязнення через убивство української операторки Галини Гатчинс під час зйомок

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Reuters

Зброярку фільму «Іржа» Ханну Гутьєррес-Рід засудили до 18 місяців увʼязнення за ненавмисне вбивство української кінооператорки Галини Гатчинс на знімальному майданчику у 2021 році.

Про це повідомляє Associated Press.

Минулого місяця суд у американському штаті Нью-Мексико визнав Гутьєррес-Рід винною у ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс. З того часу зброярку тримають у окружній вʼязниці на околиці міста Санта-Фе.

Присяжні вважають, що Гутьєррес-Рід мимоволі принесла на знімальний майданчик бойові патрони та зарядила ними пістолет, з якого під час репетиції вистрілив актор Алек Болдвін — його також звинувачують у ненавмисному вбивстві кінооператорки. Болдвін не визнає себе винним у смерті Гатчинс. Суд над ним запланований на липень.

Прокурорка назвала Гутьєррес-Рід «недбалою і легковажною» та заявила, що на знімальному майданчику спостерігали «постійні, нескінченні вади безпеки».

Водночас Гутьєррес-Рід стверджує, що вона «не монстр», якою її виставляють люди, і намагалася зробити все можливе заради безпеки на знімальному майданчику, попри відсутність «достатньої кількості часу, ресурсів і персоналу». Гутьєррес-Рід планує оскаржити вирок.

Справа загибелі Галини Гатчинс

Українська операторка загинула в жовтні 2021 року від кулі, випущеної з пістолета. У той момент Алек Болдвін тренувався діставати зброю перед зйомками фільму «Іржа». Реквізитна зброя виявилася зарядженою бойовими кулями.

У жовтні 2022 року Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною Галини Гатчинс, а офіс шерифа округу Санта-Фе завершив розслідування. Справу передали до місцевої окружної прокурорки Мері Кармак-Олтвіс, й актору висунули офіційні звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Минулого року у квітні з Болдвіна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс через «нові факти», які стали відомі слідству — воно зʼясувало, що пістолет, з якого Болдвін застрелив операторку, був модифікований. У січні 2024 року Болдвіна знову звинуватили в ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс — результати експертизи показали, що постріл міг статися лише при натисканні на спусковий гачок. Актор стверджував, що цього не робив.