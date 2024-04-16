Білий дім і лідер демократичної більшості в Сенаті США готові розглянути чотири законопроєкти, зокрема й про допомогу Україні

Новини

Адміністрація президента США Джо Байдена готова розглянути чотири окремі законопроєкти про фінансування нацбезпеки, зокрема й про допомогу Україні. Саме це пропонує спікер Палати представників Майк Джонсон.

Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі каже, що важливо, аби Палата представників просунулась у питанні допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню вже цього тижня, передає «Голос Америки».

«Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні теж потрібні боєприпаси. Важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, ми почекаємо і подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль — якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу», — сказав посадовець.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що розгляне пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні та іншим союзникам окремими законопроєктами. Він очікує на деталі.

«Поки ми не побачимо більше про суть пропозиції та процес, за яким вона буде розглядатися [...]. Сподіваюся, ми отримаємо деталі пропозиції спікера до кінця дня. Знову ж таки, час має вирішальне значення», — додав Шумер.