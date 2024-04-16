Спікер Джонсон представив окремі плани допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню

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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Законопроєкти планують винести на розгляд до кінця цього тижня.

Відповідний план Джонсон презентував під час закритої зустрічі в Палаті представників 15 квітня.

За словами двох республіканців, які перебували на зустрічі, план Джонсона полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок, пише The Hill. Тобто за кожен законопроєкт голосуватимуть окремо, на відміну від прийнятого Сенатом законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,3 мільярда, який мав би голосуватися одним пакетом.

Четвертий законопроєкт, який пропонує винести Джонсон, пов’язаний з національною безпекою і забороною TikTok. Також документ містить положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги, конвертовані позики для гуманітарної допомоги та додаткові санкції проти Ірану.

Тексти законопроєктів опублікують пізніше 16 квітня. Далі Джонсон дасть 72 години, щоб оглянути їх, перш ніж виносити на голосування.

У представлених Джонсоном законопроєктах нема положень про захист кордону, каже республіканець Кевін Херн. Це може спричинити невдоволення жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством про вирішення ситуації на південному кордоні. Білий дім виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, адже «у них одинакові потреби і вороги».

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.