Reuters: Напад Ірану на Ізраїль спричинив найбільші перебої в авіасполученні з часів теракту 11 вересня

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Міжнародні авіакомпанії переживають наймасштабніші перебої в авіасполученні з часів теракту 11 вересня 2021 року в США. Причина — напад Ірану на Ізраїль і тимчасове закриття повітряного простору кількома країнами. Це суттєво звузило варіанти маршрутів для літаків, що курсують між Європою та Азією.

Про це пише Reuters.

Щонайменше десять великих авіакомпаній скасували рейси або змінили маршрутки рейсів за останні два дні, серед них — Qantas, Lufthansa, United Airlines та Air India.

У коментарі агентству засновник групи Opsgroup, яка стежить за повітряним простором і аеропортами, Марк Зі повідомив, що з часів теракту 2001 року у світі не було такої ситуації, коли стільки різних повітряних просторів закривалося так швидко, і це створило хаос. Він припустив, що збої триватимуть ще кілька днів.

Повітряний простір Ірану авіакомпанії використовували для рейсів між Європою та Азією, тепер вони мусять обмежуватися двома альтернативними маршрутами: або через Туреччину, або через Єгипет і Саудівську Аравію.

Що відбувається між Іраном та Ізраїлем

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів-камікадзе Shahed. Армія Ізраїлю заявила, що 99% цілей збили. Це 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Деякі ракети влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні. Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Допомагали Ізраїлю у відбитті атаки ППО і винищувачі США та Британії. Також допомагала Франція, але чим саме — поки невідомо.

Західні медіа пишуть, що Ізраїль відмовився від негайного удару у відповідь по Ірану після розмови президента США Джо Байдена з ізраїльським премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Лідер США чітко заявив, що він проти ескалації великого конфлікту і Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану.