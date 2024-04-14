NYT: Ізраїль відмовився від негайного удару у відповідь по Ірану після розмови Байдена з Нетаньягу

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Ізраїль відмовився від негайного удару у відповідь по Ірану після розмови президента США Джо Байдена з ізраїльським премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Про це пише The New York Times із посиланням на двох неназваних ізраїльських чиновників.

Розмова Байдена і Нетаньягу після атаки Ірану була дуже «напруженою». Лідер США чітко заявив, що він проти ескалації великого конфлікту і Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану. Миттєвий удар у відповідь підтримали кілька членів уряду Ізраїлю, але відсутність серйозних збитків і розмова з Байденом призвели до його скасування.

Член воєнного кабінету Бені Ганц заявив, що Ізраїль змусить Іран заплатити за атаку «тоді, коли нам буде зручно», передає The Times of Israel. Уряд країни сьогодні має зібратися на нараду, де обговорюватиметься реакція на іранський удар.

США ж скликають лідерів країн G7, куди входять Італія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія та Канада.

Також сьогодні, 14 квітня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН. Термінове засідання скликали на вимогу Ізраїлю. Постпред країни при ООН Гілад Ердан закликав визнати на ньому іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Зустріч розпочнеться о 23:00 за київський часом.