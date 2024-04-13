CNN: Іран готує масований удар по Ізраїлю найближчими днями. США допоможуть збити ракети

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У найближчі дні Іран готує масований удар по численних цілях в Ізраїлі. США допоможуть Ізраїлю збити й перехопити іранські ракети.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

США зафіксували переміщенням на території Ірану військової техніки, зокрема безпілотників і крилатих ракет, що свідчить про можливу підготовку до атаки на Ізраїль з власної території. Одне з джерел CNN стверджує, що Іран готує для удару щонайменше 100 крилатих ракет.

CNN зазначає, що поки незрозуміло, чи готується Іран завдати удару зі своєї території в рамках первинної атаки, чи намагається стримати Ізраїль або США від можливого контрудару по своїй території.

Початок конфлікту між Іраном та Ізраїлем означатиме серйозну ескалацію в регіоні — сценарій, якого США сподівалися уникнути з початку війни Ізраїлю та угруповання ХАМАС у жовтні 2023 року. На тлі цього президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль, однак зазначив, що «рано чи пізно» очікує атаку. Байден наголосив, що Іран не досягне успіху, а Штати підтримають і захистять Ізраїль.

Сили ВМС США в Червоному морі раніше перехоплювали далекобійні ракети, які єменські хусити запускали в бік Ізраїлю. Сили США в Іраку і Сирії теж потенційно можуть перехоплювати безпілотники та ракети, що летять на північний Ізраїль — залежно від місця, з якого їх запустять. Ще вчора США відправили підкріплення на Близький Схід через побоювання нападу Ірану на Ізраїль.

Учора Bloomberg з посиланням на джерела писав, що Ізраїль готується до удару від Ірану в найближчі 48 годин. Очікують, що Ізраїль атакують за допомогою балістичних ракет і безпілотників. За джерелами видання, цілями стануть урядові обʼєкти.

Станом на ранок суботи 13 квітня Ізраїль залишається у стані підвищеної готовності до нападу Ірану, пише The Times of Israel.

Що передувало

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранські генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе. Однак, за словами джерел, ізраїльтянам буде складно захиститися від нападу такого масштабу. Співрозмовники додали, що хоча іранці можуть обрати й менш масштабну атаку, щоб уникнути різкої ескалації, їхня відповідь неминуча.

Увечері 12 квітня з Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання «Хезболла» — це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.