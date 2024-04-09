Прокурори перевіряють причетність двох підрозділів ЗС рф до розстрілу українських військовополонених
- Автор:
- Ліза Бровко
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Офіс генерального прокурора перевіряє причетність двох підрозділів Збройних сил росії до розстрілу беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.
Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора, Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.
За його словами, правоохоронці мають інформацію про причетність російських окупантів з 328 і 245 полків 104 дивізії ВДВ рф. Їх і перевіряють.
Водночас розслідування охоплює й перевірку інших підрозділів російської армії, які могли бути поблизу Кринків у момент скоєння воєнного злочину.
Спершу інформація про розстріл українських військовополонених зʼявилася в російських Telegram-каналах 6 квітня. Наступного дня українські правоохоронці розпочали слідчі дії.
- Це вже пʼятий з лютого оприлюднений випадок розстрілу військовополонених. Перший випадок стався біля села Веселе (Бахмутський район) — там убили двох військових, другий — на позиції «Зеніт» в Авдіївці, де, ймовірно, розстріляли шістьох військових 110 бригади ЗСУ. Третій — поблизу Роботиного (убили трьох українських захисників). А 25 лютого зʼясувалося, що російські військові вчергове розстріляли українських військовополонених «на камеру». Момент страти засняв коптер. Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець вказує, що вбили щонайменше сімох полонених.
- Кількість встановлених фактів убивств українських військовополонених російськими окупантами зросла з листопада 2023 року. Від початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували 45 фактів вбивств військовополонених. Ці випадки розслідують у межах 19 кримінальних проваджень. Кількість розстрілів, які не змогли задокументувати, може бути більшою.