Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російські військові підприємства

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Українські хакери знищили дата-центр OwenCloud, яким користувався російський військово-промисловий комплекс, а також нафтогазові та телекомунікаційні компанії.

Про це повідомляє «Армія.TV» з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, ця атака — спільна операція українських хакерів Blackjack» і кібердепартаменту СБУ. Вони знищили понад 300 терабайтів даних. Це — 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми.

У хмарному сервісі OwenCloud дані тримали більше за 10 тисяч юридичних осіб — підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них — «Уральський завод цивільної авіації», НВП «РУБИН» (входить до складу холдингу «Роселектроніка»), «Уральський завод спецтехніки», «Газпром» тощо.