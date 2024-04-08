Комітет Ради підтримав доопрацьований урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Він не включає зауваження бізнесу

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Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 10439, підготовлений в новій редакції, про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це 8 квітня повідомив голова Комітету ВРУ з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Нова редакція на повторне перше читання передбачає:

відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра України не більш як двох кандидатур на посаду директора БЕБ;

перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (оцінку проводить комісія після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ);

доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ;

директор БЕБ формує нову дисциплінарну комісію.

Нардеп від «Голосу» та член комітету Ярослав Железняк скаржився, що ця версія проєкту не узгоджена з партнерами і не включає зауважень бізнесу.

«З купою помилок і дірок для потім оскарження в судах», — додав нардеп, наголосивши, що документ на комітеті підтримали 17 депутатів, один був проти.

Чому це важливо

Перезавантаження Бюро економічної безпеки стало однією з умов для України в програмі розширеного фінансування МВФ. До цієї реформи привʼязана й підтримка ЄС. Утім, урядовий законопроєкт іде врозріз із пропозиціями партнерів.

У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ має підпорядковуватися Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз. Реформувати БЕБ, посилити його незалежність та ефективність просить група послів країн «Великої сімки». Це в переліку пріоритетних реформ на 2024 рік.

29 грудня 2023 року Кабінет міністрів схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує «перезавантажити» роботу БЕБ, але його розкритикували ЦПК і деякі народні депутати.

Уже 12 лютого 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10439-2, який є альтернативою раніше поданому Кабінетом міністрів.

Проти урядового законопроєкту також виступили аналітичні центри: Інститут соціально-економічної трансформації, CASE Україна, Інститут податкових реформ, Центр економічної стратегії. Європейська Бізнес Асоціація просила підтримати альтернативний законопроєкт № 10439-2, адже вважає, що він зможе реально реформувати БЕБ і зробити його незалежним.

23 лютого Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроєкт № 10439. Його відправили на повторне перше читання зі скороченням строків розгляду.