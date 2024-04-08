Ізраїль завершує активну фазу війни в секторі Гази
- Автор:
- Ліза Бровко
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Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення фази активного наземного вторгнення в сектор Гази, залишаючи відкритою можливість майбутнього наступу на Рафах.
Про це пише The Jerusalem Post.
Високопосадовці ЦАХАЛ наголошують, що припинення вторгнення не повʼязане з тиском Сполучених Штатів на премʼєра країни Біньяміна Нетаньягу. Однак це відбулося одразу після помилкового вбивства ізраїльськими військами сімох працівників гуманітарної організації World Central Kitchen.
ЦАХАЛ вивів усі сухопутні війська з південної частини сектора Гази, залишивши там одну бригаду. Бої в регіоні тривали чотири місяці поспіль.
Тепер палестинці можуть вільно пересуватися південною Газою та містом Хан-Юніс. Водночас ізраїльські війська стежитимуть, щоб туди не повернувся ХАМАС. Повернутися на північ анклаву палестинцям не дадуть.
Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві додав, що війна проти ХАМАС триває, і вона ще далека від завершення. Проте наразі Ізраїль обрав пріоритетом повернути заручників.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
- Про атаку на гуманітарний конвой WCK стало відомо вранці 2 квітня. У ній загинули семеро працівників організації — вони саме поверталися зі складу в місті Дейр-аль-Балах, де розвантажили понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги. Світові лідери різко засудили атаку на волонтерів. В ЦАХАЛ визнали, що випадково вдарили по гуманітарній колоні й назвали це «помилкою, що стала наслідком помилкової ідентифікації». Після розмови премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль дозволив доставку додаткової гумдопомоги в Газу.