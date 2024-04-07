Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста через розстріл трьох українських військовополонених

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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл трьох українських військовополонених, щоб організації задокументували черговий воєнний злочин росіян.

За його словами, поки достеменно не відомо, коли й де саме окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених, але за попередньою інформацією, це сталося біля села Кринки на Херсонщині. Відео розстрілу росіяни почали поширювати в мережі сьогодні.

Омбудсмен зазначив, що вбивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і тяжким міжнародним злочином. Але, за його словами, такі випадки непоодинокі та є системною практикою ворога.

«Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями. Світова спільнота має дати росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази», — заявив омбудсмен.