Британія відправляє корабель для допомоги Газі й створення нового морського коридору

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Уряд Великої Британії допоможе створити морський коридор для допомоги палестинцям у секторі Гази. Туди відправлять корабель Королівського флоту — він візьме участь у рятувальній місії в Східному Середземноморʼї.

Про це пише урядова пресслужба.

Корабель з новою допомогою від Британії посприяє становленню міжнародного гуманітарного морського коридору від Кіпру до Гази, який почне працювати у травні.

До того ж Міноборони Британії виділяє понад $12 мільйонів на доставку допомоги, логістичну експертизу та підтримку обладнання для коридору.

«Ситуація в Газі жахлива, і перспектива голоду реальна. Ми продовжуємо надавати допомогу тим, хто її так відчайдушно потребує. Разом із США, Кіпром та іншими партнерами ми встановлюємо новий тимчасовий пірс біля узбережжя Гази», — сказав міністр закордонних справ Девід Кемерон.

За останні тижні Королівські військово-повітряні сили здійснили пʼять десантувань уздовж берегової лінії Гази, доставивши понад 40 тонн їжі.

Новий морський коридор забезпечить десятки тисяч тонн допомоги. Її спочатку перевірятимуть на Кіпрі.