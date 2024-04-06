Прем’єр Молдови назвав провокацією заяву Придністровʼя про чергову «атаку дрона» на військову частину
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Konstantin T
Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан прокоментував повідомлення влади невизнаного Придністровʼя про нову «атаку дрона» на військову частину, назвавши її черговою провокацією. Про це повідомляє NewsMaker.
«Ми зіткнулися зі ще однією звичною провокацією. Звернемо увагу на реакцію суспільства, яке вже усвідомлює реальність. Ці провокації більше не можуть викликати паніку чи страх», — сказав він, зазначивши, що росія підтримує такі провокації.
У Бюро реінтеграції Молдови також заявили, що у Придністровському регіоні «продовжуються провокації, спрямовані на те, щоб посіяти паніку і напруженість, зокрема аби привернути увагу до регіону».
- Влада невизнаної ПМР заявила, що 5 квітня о 14:35 дрон-камікадзе нібито атакував військову частину в Рибницькому районі. «Ціллю була станція радіолокації, якій були завдані незначні пошкодження», — заявляли там. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» наголосив, що Україна не причетна до цієї події й точно «не витрачала б цінні дрони для подібних дрібних провокацій».
- 17 березня так зване Міністерство держбезпеки Придністровʼя також заявляло про атаку на військову базу в Тирасполі. Утім, 20 березня МВС Молдови повідомило, що вибуху на військовій базі в Тирасполі не було, а поширюване відео підриву гелікоптера Мі-8 — відеомонтаж. Голова МВС казав, що це частина кампанії з дезінформації, яка покликана викликати паніку, страх і нестабільність серед мешканців регіону. OSINT-спільнота і спеціалісти з відеомонтажу стверджували, що фото і відео гелікоптера редагували — фото ретушували, а FPV-дрон, який, імовірно, поцілив у Мі-8, «примонтували».