Україна повернула з окупації сироту і родину з двома дітьми

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З окупованих територій України вдалося повернути 16-річну дівчину-сироту. Разом із нею виїхала одна родина — це мати й двоє дітлахів, 15-річна дочка і 5-річний син.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Прокудін заявив, що молодь не змогла більше терпіти жахів російської окупації, а тому вони наважилися евакуюватися. Дітей змушували відвідувати російські навчальні заклади.

Також повернутися в Україну вдалося 18-річним хлопцю і дівчині, позбавленим батьківського піклування. Над їхнім поверненням працювала організація Save Ukraine. Зараз батьки й діти працюють із психологами, їм надають необхідну медичну допомогу.