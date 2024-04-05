Microsoft: Китай використовуватиме ШІ, щоб втрутитися у вибори в США, Південній Кореї та Індії

Новини

Getty Images

Китай спробує втрутитися в цьогорічні вибори в США, Південній Кореї та Індії за допомогою контенту, створеного штучним інтелектом.

Про це йдеться у звіті Microsoft про загрози компанії.

Microsoft очікує, що підтримувані державою китайські кіберугруповання зосередяться на резонансних виборах у 2024 році. До цього також залучать хакерів Північної Кореї.

«Оскільки населення Індії, Південної Кореї та Сполучених Штатів йде на виборчі дільниці, ми, імовірно, побачимо дії китайських і північнокорейських хакерів, які втручатимуться в ці вибори», — йдеться у звіті.

За оцінками Microsoft, Китай щонайменше створюватиме і поширюватиме через соціальні мережі згенерований штучним інтелектом контент, що посилюватиме їхнє геополітичне положення на цьогорічних виборах. Поки що вплив контенту, створеного штучним інтелектом, був незначним, але Microsoft попереджає, що в майбутньому це може змінитися, оскільки Китай активно експериментує з ШІ.

У звіті Microsoft сказано, що Китай вже намагався провести кампанію з дезінформації за допомогою ШІ під час президентських виборів у Тайвані. Це перший випадок, коли підприємства з державною підтримкою використовують контент, створений ШІ, щоб вплинути на вибори за кордоном.

Підтримувана Пекіном кібергрупа, відома під назвою Storm 1376, Spamouflage або Dragonbridge, була дуже активною під час виборів у Тайвані. Хакери спробували вплинути на вибори, розмістивши на платформі YouTube підроблене аудіо, на якому кандидат у президенти Террі Гоу підтримує іншого кандидата. У Microsoft заявили, що кліп, імовірно, створив штучний інтелект. YouTube видалив його до того, як він став популярним.

Також хакери поширили серію створених ШІ мемів про переможця виборів на Тайвані Лай Цінде — Китай критикував його через прозахідну позицію. Хакери поширили контент, де Цінде звинувачували в розкраданні державних коштів. Також кіберфахівці створювали фейкові випуски новин з несправжніми ведучими, де вони робили необґрунтовані заяви про приватне життя Лая Цінде, стверджуючи, що той має позашлюбних дітей. У Microsoft заявили, що ведучих фейкових новин створили за допомогою інструменту CapCut — його розробила китайська компанія ByteDance, власник TikTok.

Китайські кібергрупи продовжують вести кампанії впливу в США. Вони використовують фейкові акаунти в соціальних мережах, щоб зрозуміти проблеми, які розділяють американських виборців, і налаштувати політичні сили одну проти одної.